ELECCIONES 2025
Conoce paso a paso cómo votar con la Boleta Única de Papel
Desde el Ministerio de Educación confirmaron cuándo será el cierre del ciclo lectivo 2025
Lo anunció la ministra Susana Montaldo, así como también adelantó la fecha del inicio de clases para 2026.
Cierre de sucursales Vea: “Mintieron, prometieron reubicar al personal y mandaron telegramas de despido”
El secretario general del SEOC denunció que Cencosud cerró los locales de la calle Córdoba, Tafí Viejo y la avenida Colón sin cumplir los compromisos asumidos con los trabajadores. El gremio realiza una movilización en reclamo de explicaciones y reincorporaciones.
