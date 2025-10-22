Conoce paso a paso cómo votar con la Boleta Única de Papel

Cierre de sucursales Vea: “Mintieron, prometieron reubicar al personal y mandaron telegramas de despido” El secretario general del SEOC denunció que Cencosud cerró los locales de la calle Córdoba, Tafí Viejo y la avenida Colón sin cumplir los compromisos asumidos con los trabajadores. El gremio realiza una movilización en reclamo de explicaciones y reincorporaciones.