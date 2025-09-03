Tu horóscopo de hoy, miércoles 03 de septiembre de 2025:

♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Despertará nuevos sentimientos en la persona que le gusta. Se puede ser feliz con menos cosas. Se enfrentará en el trabajo a gente con pocos escrúpulos. Sus articulaciones estarán muy resentidas.

♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

La vida de pareja se presenta confusa. Jornada idónea para cobrar el dinero que le deben. Su tesón en el trabajo le aportará una sorpresa agradable. En la medida de lo posible, vigile más su estado de salud.

♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

La vida con su pareja se presenta serena y feliz. No piense solo en el dinero rápido, sino en la riqueza segura. Un compañero que está celoso de su éxito. Muy seguro de sí mismo, pues su salud es estupenda.

♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Sus amigos son decisivos en su vida. Los negocios rápidos pueden ser muy beneficiosos. Convenza a sus jefes de la necesidad de una renovación. La falta de sueño debe acabar.

♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

No debe conformarse con la primera persona que aparezca. Puede tener alguna sorpresa económica agradable. Gran movimiento en el terreno laboral. Utilice un calzado adecuado para evitar rozaduras.

♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Un cambio de actitud mejorará su relación sentimental. No derroche su dinero. La seguridad en su trabajo le lleva al optimismo. Su organismo necesita mayor contacto con la naturaleza.

♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Pida ayuda a su pareja, sabrá aconsejarle bien. Tiende al ahorro, pensando en lo que se avecina. Cuando menos lo espere recibirá noticias de un ascenso. En el día de hoy, su estado de ánimo no será bueno.

♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Dele a la persona amada toda su ternura. Es mejor que no realice inversiones por el momento. Nuevas obligaciones profesionales le llenarán de ilusión. Aumento de peso, cuidado con las comidas y bebidas.

♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

El entendimiento con su pareja cada vez es mayor. No es una buena ocasión para derrochar su dinero. Quizá se están fijando en usted para promocionarle. Su espalda necesita una puesta a punto y más descanso.

♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Momento sentimental bastante bueno e intenso. Con respecto a su economía, gastos, gastos y más gastos. Haga ya sus reivindicaciones laborales. Evite las comidas grasas y así hará mejor las digestiones.

♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Si un amigo se enamora de usted, hable con él. Va a disfrutar mucho de su dinero, se irá de compras. Sus ideas serán bien recibidas en su trabajo. Tendencia a sufrir mareos ocasionales, cuídese.

♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Día excepcional junto a su pareja. Está derrochando su dinero y no es buen momento para hacerlo. No sea tan individualista a la hora de trabajar. Procure cuidar y mejorar su aspecto.