Tu horóscopo de hoy, sábado 06 de septiembre de 2025:

♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Hoy soluciona los problemas con su amigo del alma. Si tiene una deuda que saldar, es el momento. Aunque tenga razón, cuidado con las discusiones laborales. Gozará de un tono físico envidiable.

♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Sorpresa en el ámbito de las relaciones amorosas. Su economía va bien, pero no cometa excesos. En el trabajo, su vida puede dar un giro importante. Estado de ánimo sereno que beneficia a su organismo.

♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

No mire hacia atrás y actúe según le dicte su corazón. Revise su economía, controle los gastos. Si acaba de cambiar de trabajo, no se ponga nervioso. Cuídese haciendo deporte y mejor en compañía de un amigo.

♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Su vida amorosa está en un intenso y romántico momento. Su nuevo negocio necesita tiempo, tenga paciencia. Día poco propicio para tomar decisiones laborales. Ha subido de peso, no se relaje.

♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Discusiones frecuentes con su pareja. Tener negocio propio siempre ha sido su ilusión, láncese. El trabajo será el centro de sus actividades. Tiene que vigilar su salud.

♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Llamará a un antiguo amor. Los apuros económicos desaparecen. Gran entusiasmo laboral que le llevará lejos. Protéjase la garganta si sale por la noche.

♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Está inspirado y podrá enamorar a la persona amada. Dispondrá del dinero que necesite gracias a un familiar. Etapa de reflexión y búsqueda de nuevo trabajo. Cuídese, haga ejercicio.

♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Con el amor, conseguirá ese ansiado equilibrio. No se agobie porque sus acciones hayan bajado, espere. Éxito en los estudios o en el trabajo. Va a encontrarse algo inquieto y nervioso.

♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Las dudas son malos consejeros en el amor. Reflexione sobre la oferta económica que le hicieron. Trabaje con diligencia. Si su trabajo es sedentario debe hacer alguna actividad.

♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Estará un poco celoso de su pareja, no tiene motivos. Bien de dinero, aproveche para hacer regalos. El trabajo le ofrecerá bastantes satisfacciones. Anote en su agenda la revisión de la vista.

♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Exige demasiado y eso afecta a su relación de pareja. Utilice el dinero extra para abonar alguna deuda. De momento no habrá ningún cambio laboral. Hoy es el día de apuntarse a esas clases de baile.

♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Mejorarán las relaciones sentimentales. Empiece a ahorrar para cubrir los gastos venideros. No se culpe por los problemas en el trabajo. No se deje deprimir por el miedo, no conduce a nada.