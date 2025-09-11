Tu horóscopo de hoy, jueves 11 de septiembre de 2025:

♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Con su pareja surgirán diferencias de criterios. Mejora su economía y también la de sus socios. Buena comunicación con sus compañeros. Fuerte física y mentalmente.

♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Olvídese de ese antiguo amor. Día de abundancia económica; concédase algún capricho. En el terreno profesional, siga el camino que se ha marcado. Una importante crisis de agotamiento se apodera de usted.

♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

En el entorno familiar, la envidia le acarreará problemas. Alguien que le quiere compartirá un premio económico con usted. Saque adelante su trabajo con iniciativa. ¡Ese malestar general ya pasará!

♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Fin de la crisis sentimental. En los gastos, no sobrepase los límites de lo sensato. No eche ese trabajo a perder por su vanidad. No tiene un aspecto demasiado saludable; cuídese.

♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

En los romances, día muy tranquilo. Un despiste le puede hacer perder algo de dinero. Alguien, celoso de su trabajo, tratará de perjudicarle. Póngase las pilas haciendo deporte con sus amigos.

♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

En el amor, no se deje engañar por los espejismos. No debe hacer operaciones demasiado arriesgadas. No se olvide de cuidar a sus clientes. Los malos hábitos alimenticios deben desaparecer.

♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Buen día para tomar decisiones en el amor. Si ahorra, pronto hará esa compra deseada. Si está pensando en cambiar de trabajo, espere unos días. Inicio de un importante agotamiento: usted es lo primero.

♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

No sienta nostalgia de relaciones anteriores. Elimine los gastos superfluos. Si alguien de su trabajo le desespera, no pierda la calma. Modérese con lo que come fuera de casa.

♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Buscará el apoyo de una persona cercana para conseguir un nuevo amor. Se solucionan sus preocupaciones económicas. Trabajar por su cuenta puede ser una opción. Mucho cuidado con la garganta.

♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Le rondan desde hace tiempo y usted no se ha dado cuenta. Tendrá que ayudar a algún amigo con su dinero. Presente sus propuestas a sus jefes. Su vitalidad le hará resplandecer y será muy popular.

♒ ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Las relaciones con su familia hay que cuidarlas. Disfrute de sus ahorros, pero no los derroche. Día francamente productivo en el terreno profesional. Carencia de hierro: procure reforzar su alimentación.

♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Buen momento para resolver su alterada vida sentimental. Ahorre algo de lo que gana; la vida da muchas vueltas. El trabajo va a discurrir bien durante la jornada. Debe ser paciente con su salud.