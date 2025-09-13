Tu horóscopo de hoy, 13 de septiembre de 2025:

♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Reflexione antes de tomar decisiones de tipo afectivo. No se preocupe tanto por el dinero. Hoy no se sentirá valorado por su jefe. Molestias relacionadas con el estómago.

♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Hoy pondrá fin a ese amor que no le aporta nada positivo. Apueste por los juegos de azar. Plenamente satisfecho con su trabajo. Olvidado todo lo que le hacía caer en esa depresión.

♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Intente solucionar los problemas familiares. Su economía se ve favorecida con un dinero inesperado. Su mentalidad le permitirá logros profesionales. Relaciónese y apúntese a cualquier actividad.

♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Preste más atención a sus seres queridos. No despilfarre el dinero en caprichos. En el trabajo no tendrá problemas. Enfoque bien su energía vital y canalice su potencial.

♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Sentimientos muy encontrados y ganas de divertirse. Llegan buenas noticias de su banco. Posibilidades de un aumento de sueldo. Físicamente muy bien debido a los últimos cuidados.

♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Puede encontrar a la persona que desea. Su excesiva generosidad le pasa factura. Su saber estar le abrirá numerosas puertas en el trabajo. Un calzado más adecuado y sus pies se lo agradecerán.

♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Ocasión propicia para consolidar su relación sentimental. Se alegrará al averiguar que en su libreta hay superávit. Mejor que pase desapercibido en su trabajo. Controle sus nervios.

♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Pequeño desengaño con alguien de su familia. Le sobran buenas ideas para sus inversiones. El viaje de negocios pendiente será muy provechoso. Ojo con esa tos que no se le acaba de quitar.

♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Situación sentimental prometedora. Evite los negocios que desconoce. Ambiente de trabajo armonioso; contribuya a conservarlo. Huya de las comidas grasientas, picantes o con especias.

♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

El amor funcionará muy bien. Planifique un futuro económico estable y seguro. Es el momento de replantearse su trayectoria profesional. Evite obsesionarse con su físico.

♒ ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Surgen grandes desórdenes sentimentales. Mal día para resolver problemas financieros delicados. Le harán una oferta de trabajo interesante. Tensión nerviosa durante el día.

♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Posible alejamiento de su pareja. Un gasto extra le ha dejado el presupuesto descompensado. No deje que sus compañeros empañen su trabajo. Los cambios hormonales afectan al carácter.