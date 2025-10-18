Tu horóscopo de hoy, sábado 18 de octubre de 2025:

♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Querrá vivir la vida con mayor intensidad. En el aspecto económico vive una jornada boyante. Confianza en sí mismo y en su eficacia en el trabajo. El estrés perjudica su salud; aprenda técnicas de relajación.

♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Hoy Cupido le hará una visita. Mucha atención con la letra pequeña de los contratos. Verá con mucha claridad la manera de abordar el trabajo. Al practicar tanto deporte, puede haber riesgo de lesiones.

♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Su sentido del humor le encanta a su pareja. Si quiere ahorrar, las marcas blancas son una buena opción. Está en un momento excelente en sus estudios. Las personas con problemas de salud experimentarán mejoría.

♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

La búsqueda de un amor ideal hace que se pierda muchas cosas. Recibe cierta suma de dinero procedente de la familia. Deberá asumir mayores responsabilidades laborales. Cuidado con los pequeños accidentes domésticos.

♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

En el amor y con la familia, debe tener mucha prudencia. Buenas noticias económicas. En el terreno laboral, hoy se producirán muchas novedades. Dedique el tiempo libre a ejercitar el cuerpo.

♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Día ideal para la pasión; aproveche su poder de seducción. No está empleando demasiado bien su dinero. Exponga sus prioridades laborales de manera clara. Aléjese de las preocupaciones y haga deporte.

♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Intensidad en amores y desamores. Le será devuelta esa cantidad de dinero que prestó. Ciertas trabas laborales no deben preocuparle. Buen humor y plena forma física.

♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Los celos le atormentan; hable con su pareja y aclare las cosas. Sus ahorros se verán multiplicados. Mal momento para cambiar de trabajo. Si hace deporte con frecuencia, controle sus defensas.

♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Debe ser más comprensivo y cariñoso con su pareja. Sus sueños se cumplen por un ingreso extra de dinero. Luche por su puesto de trabajo, pero con sosiego. Su sistema nervioso se relaja.

♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Sobre su pareja, procure desechar la desconfianza. Debe prestar mayor interés a las inversiones. Le harán una propuesta para mejorar en su empresa. Su piel necesita cuidados.

♒ ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Deberá tomar una decisión importante de índole amorosa. Buen momento para invertir. Logre la confianza de compañeros y superiores. Practique ejercicios de yoga.

♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

El diálogo con su pareja creará muy buen ambiente. Reserve algunos ahorrillos para darse algún capricho. Bien todos los asuntos profesionales. Irritación de garganta por exceso de bebidas frías.