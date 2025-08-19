Tu horóscopo de hoy, martes 19 de agosto de 2025:

♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Una nueva oportunidad sentimental le da la vida. No está empleando demasiado bien su dinero. Compórtese como sus compañeros, destacar no siempre es bueno. El estrés es la causa de su malestar; relájese.

♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Deje ya esa actitud egoísta con su pareja. Ayudará económicamente a un familiar. Se avecinan nuevos rumbos profesionales. El descanso es fundamental, pero sin exagerar.

♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Se sentirá muy feliz en compañía de los suyos. Los asuntos financieros dan un giro hacia mejor. Aprenda a escuchar las opiniones de sus compañeros. Descargue el exceso de energía con ejercicio.

♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Se desencantará de la persona que le interesaba. Gastar menos es una buena inversión. Si está sin trabajo hoy es un buen día para encontrarlo. Mucho cuidado con el exceso de gimnasia.

♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Se considera muy querido y ello le hace feliz. Cuenta con un buen asesoramiento en cuestiones de dinero. Acepte esa ventajosa oferta de empleo. Procure hacer dieta sin grasas y no coma demasiado.

♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Abra su corazón a una nueva relación. Se arrepentirá de los excesos cometidos con su dinero. Es un trabajador nato, pero muy duro con sus rivales. Buen estado de salud.

♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Inclinación a vivir nuevas experiencias amorosas. Es hora de ahorrar un poco para ese nuevo proyecto. Su nuevo nombramiento dará beneficios a su empresa. Los nervios le producirán tensión muscular.

♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Su carácter le convierte en una buena pareja para cualquiera. Fin a los problemas económicos. Día bueno para nuevos contactos y entrevistas. No deje pasar esta ocasión para comenzar un régimen.

♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Día perfecto para hacer nuevos amigos. Cuente con la posibilidad de mejorar su economía. Acontecimientos sorprendentemente positivos en el trabajo. El estómago, su punto débil, se resiente.

♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Procure que la monotonía no sea la protagonista de su relación. Disfrute de sus ahorros, pero no los derroche. Trate de averiguar qué esperan sus superiores de usted. No cargue su espalda demasiado, ya empieza a resentirse.

♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Alguien intenta un juego sucio con un amigo suyo; no lo consienta. Administrará con acierto sus inversiones. Posible entrevista para un puesto de cara al público. El estrés puede ser la causa de sus problemas estomacales.

♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

No discuta con su pareja en público, causará mala impresión. Déjese aconsejar por expertos en economía. En esta jornada lo laboral cobra protagonismo. Su alimentación y descanso no son los adecuados.