Conocé tu horóscopo de hoy, 20 de agosto de 2025
Panorama astrológico de la fecha para cada signo del zodíaco.
Tu horóscopo de hoy, miércoles 20 de agosto de 2025:
♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)
Día para tomar decisiones rápidas, pero sin descuidar los detalles. La energía favorece nuevos comienzos.
♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)
Podrías sentirte más sensible de lo habitual. Buen momento para hablar con alguien de confianza y soltar tensiones.
♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)
Tu mente estará activa y creativa. Ideal para proyectos grupales o para resolver problemas con ingenio.
♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)
Las emociones toman protagonismo. Prestá atención a tu intuición: puede guiarte mejor que la lógica.
♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)
La jornada trae reconocimiento en lo laboral o personal. Disfrutá el momento, pero mantené la humildad.
♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)
Necesitás organizarte para no sentirte desbordado. Aprovechá para ordenar papeles, cuentas o proyectos.
♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)
Posibles tensiones en vínculos cercanos. La clave será escuchar y no precipitarte en juicios.
♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)
La intensidad emocional se traduce en pasión. Podés avanzar en temas amorosos o proyectos personales.
♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)
Energía positiva para viajes, estudios o capacitaciones. Se abren puertas para ampliar horizontes.
♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)
Etapa de mayor compromiso con metas a largo plazo. No descuides tu bienestar físico.
♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)
Tu creatividad está en alza. Es un buen día para exponer ideas o participar en actividades culturales.
♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)
La introspección te ayudará a encontrar calma. Momento favorable para el descanso y la meditación.