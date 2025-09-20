Tu horóscopo de hoy, sábado 20 de septiembre de 2025:

♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

En el amor, fase de contradicciones. Si está apurado por dinero no se preocupe, es pasajero. Procure no descuidar a los clientes. Ponga más interés en restablecerse, anímese.

♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

En el amor, no habrá quien se le resista. Día excelente para las inversiones. Debe emprender nuevos proyectos profesionales. No comience esa dieta sin consultar con el endocrinólogo.

♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Es posible que pase por una situación amorosa difícil. No se preocupe tanto por el dinero y disfrútelo. Acostúmbrese a trabajar en equipo. Sus tobillos están muy sensibles.

♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Recoja las muestras de cariño de su entorno familiar. En sus inversiones tiene que actuar con inteligencia. El éxito profesional está a la vuelta de la esquina. En esta jornada se sentirá especialmente feliz y optimista.

♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Su amor no será correspondido; olvídese de esa relación. Momento idóneo para comenzar un plan de ahorro. Jornada ideal para demostrar su profesionalidad. Si está mucho de pie, cuide su circulación.

♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Insinúese a la persona amada con elegancia. Gastará mucho dinero, pero se recuperará pronto. Hágase notar para que reconozcan su trabajo. Todo en orden en su sistema nervioso.

♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

No mire atrás, no puede revivir amores pasados. En sus manos está la clave para mejorar su economía. Surge la oportunidad de demostrar su valía profesional. Cuídese más.

♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Le apetecerá más la amistad que el amor loco. Aproveche las ocasiones y sanee su economía. En cuestiones laborales, recibirá una ayuda inesperada. No deje pasar los días sin acudir a sus revisiones.

♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Piense más en los pequeños detalles del amor. Resuelva con rapidez los asuntos económicos pendientes. Su profesión le ocupará mucho tiempo, así que relájese. Hoy se sentirá relajado y feliz.

♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Gran complicidad con sus seres queridos. Esos últimos gastos le pueden dejar descapitalizado. Reconocimiento de toda su trayectoria laboral. El estrés le causará una dolencia a la que debe poner fin.

♒ ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Día para relacionarse con diferentes personas. Siga los consejos de los demás y evitará pérdidas de dinero. Escuche a los más veteranos en su trabajo. Que la excesiva actividad no merme su forma física.

♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

En su vida de pareja, el clima será muy cálido. Compre algo nuevo y no se gaste un dineral en reparaciones. Resuelva ese conflicto tonto con un compañero de trabajo. Sus rodillas están delicadas.