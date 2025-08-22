Tu horóscopo de hoy, viernes 22 de agosto de 2025:

♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Los temas del corazón resultarán un poco accidentados. Posee gran capacidad para aumentar sus ingresos. Se adaptará a las nuevas exigencias del trabajo. Su estado de salud será tan bueno como desea.

♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Va a hacer gala de su fama de enamoradizo. No es buen momento para gastar. Incremento de energía mental, buena para su trabajo. Su cabeza será su punto débil; por lo demás, todo bien.

♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Su sentido del humor le acerca al sexo opuesto. Las actividades extras le reportan grandes beneficios. Los problemas laborales en equipo son más llevaderos. Cuide su hígado alimentándose bien.

♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

La aventura le llama a gritos, disfrútela. Evite contraer nuevas deudas. Aparece un inversor para el nuevo proyecto de su empresa. Los problemas circulatorios vuelven a amenazarle.

♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Buen momento para que fructifique un romance. Se le acumulan las deudas y no sabe cómo solucionarlo. Sus jefes vuelven a confiar en usted, aprovéchelo. No abuse de las grasas, su salud le pasaría factura.

♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Olvide los antiguos amores y céntrese en el presente. Excelentes resultados económicos. Cuidado, está trabajando demasiadas horas seguidas. Estado de buen humor.

♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Necesita apoyo inmediato de los amigos. Piense si ese gasto es absolutamente necesario. Tiene muchos planes, pero sus jefes no le apoyarán. Fatiga acumulada debido a los excesos, ponga remedio.

♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Buen momento para ahondar en los sentimientos. Esos nuevos negocios le harán ganar mucho dinero. Los imprevistos en el trabajo le harán salir de la rutina. Aumento de peso, cuidado con las comidas y bebidas.

♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

El amor que le demuestra su pareja le hará muy feliz. Hoy puede comprar o vender con éxito. Baje de las nubes a la realidad, ha de hacer bien su trabajo. Atención a los dolores de cabeza, consulte al médico.

♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Razone antes de dejarse llevar por sus impulsos. Buen momento para invertir en inmuebles. Le invadirá un espíritu constructivo en el mundo laboral. Agotado emocionalmente, le conviene descansar.

♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Tiene muchas posibilidades de encontrar a su amor. Los ahorros le hacen sentirse seguro. Día propicio para resolver algunos problemas laborales. Estupenda forma física.

��� PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Buen día para hacer que las cosas del amor se normalicen. Las extravagancias en las compras no son aconsejables. Luche por su puesto de trabajo, pero con sosiego. Podría sufrir alguna molestia intestinal.