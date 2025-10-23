Tu horóscopo de hoy, jueves 23 de octubre de 2025:

♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

No se rinda ante los obstáculos amorosos. Mal momento para iniciar negocios desconocidos. No se inquiete, los cambios en el trabajo no serán negativos. Atención a sus rodillas; visite al médico.

♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Póngase romántico; su pareja lo necesita. Va a ganar bastante más dinero. A lo mejor le ofrecen algún tipo de colaboración laboral. Goza de una salud maravillosa.

♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Su pareja tiene muchos detalles que le harán feliz. Van a pedirle dinero de una forma descarada. Busque un trabajo más seguro. Procure tener una dieta equilibrada y sostenida.

♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Emplee la imaginación en sus relaciones sentimentales. Puede ahorrar dinero gracias a los regalos que le hacen. Aunque le saquen de quicio, contrólese en su trabajo. El cansancio le impedirá seguir su ritmo habitual.

♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Tendencia a ver lo positivo y lo mejor de los demás. No sea tacaño y comparta con sus amigos. Sea cual sea su profesión, brillará por su creatividad. Bien de salud, pero notará algo de cansancio al final del día.

♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Está insatisfecho con su mundo sentimental. No es el momento idóneo para derrochar su dinero. Podría tener problemas con sus subordinados. Sus piernas pueden sufrir retenciones y mala circulación.

♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Se sentirá sexy y alguien se lo va a decir. Suerte en los juegos de azar si participa con un ser querido. Su tesón y su ingenio son envidiables en el trabajo. Puede sufrir molestas jaquecas.

♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

No juzgue con tanto rigor los errores de su pareja. Jornada positiva para hacer sus transacciones económicas. Oiga las recomendaciones de un compañero de trabajo. En estos momentos, su cuerpo necesita descanso.

♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Quienes están a su alrededor intentarán hacerle feliz. Buen momento para solucionar temas económicos. Hoy acaba con ese fatigoso y largo trabajo. Enhorabuena, alcanza el peso deseado.

♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Las promesas amorosas deberá cumplirlas. Oportunidad de ser generoso con sus allegados. Sea precavido en el trabajo o lo echará todo a perder. Los abusos cometidos últimamente mermarán su salud.

♒ ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Estrechará lazos con alguien a quien aprecia. Su generosidad le hace ganar puntos con los demás. Con tenacidad conseguirá lo que se proponga en el trabajo. Posible caída del cabello; consúltelo con su médico.

♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Casi con seguridad tendrá una gran aventura amorosa. Administrará con acierto sus inversiones. Estará fuera de un nuevo proyecto laboral; no se desanime. Descargue el exceso de energía con ejercicio.