Tu horóscopo de hoy, sábado 25 de octubre de 2025:

♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Riesgo de aburrirse de alguna relación afectiva. En los negocios no existen los amigos; son clientes. Su autoestima le permite conseguir sus metas laborales. Gane la batalla al colesterol y pierda algo de peso.

♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

El amor le depara grandes sorpresas. Lea diarios especializados para decidir dónde invertir. Solicite un salto laboral; ya ha demostrado su valía. Con su buena salud se creerá capaz de grandes proezas.

♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Aléjese de los enredos amorosos. Golpe de suerte para sus intereses económicos. Período de cambios en el trabajo; serán favorables. Haga caso al médico y cuídese más.

♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

El orgullo le lleva a un alejamiento de su pareja. Posibles gastos extras, pero su economía está a salvo. Actuando con cautela, sus asuntos de trabajo irán mejor. Un paseo diario le vendrá muy bien.

♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Noche romántica con su pareja. Siga los consejos de los demás y evitará pérdidas de dinero. Con su imaginación logrará sus metas profesionales. Procure tomar alimentos más ricos en vitamina C.

♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Organice un viajecito divertido con su pareja. Gana lo suficiente para vivir holgadamente. Se avecinan nuevos rumbos profesionales. Cuide las partes más débiles de su organismo.

♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

No permita que la frialdad se apodere de su relación. Si no tiene cuidado, puede pasar apuros económicos. Los roces con sus compañeros enturbian el trabajo. No olvide practicar deporte con más regularidad.

♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Mejoran sensiblemente sus relaciones afectivas. Los bienes y propiedades le producen beneficios. Contagiará su optimismo en su ambiente de trabajo. No tendrá ningún problema de salud.

♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Pueden surgir ciertas discrepancias sentimentales. No se agobie por el dinero; sus familiares le avalan. Avanza a pasos agigantados hacia ese puesto soñado. Alimentándose correctamente evitará alguna enfermedad.

♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Visita de un amor o un amigo que vive fuera de la ciudad. Le va de maravilla con el plan económico establecido. Su trabajo mejora gracias a las nuevas tecnologías. Las chucherías no deben formar parte de su dieta.

♒ ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Está complaciente al máximo. Debe empezar a ahorrar. Pocas novedades en el plano laboral. Su metabolismo se encuentra ligeramente alterado.

♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Es algo perezoso antes de iniciar una relación sentimental. No piense tanto en el dinero y salga a divertirse. Las aguas profesionales vuelven a su cauce. Preste atención a su piel hidratándola.