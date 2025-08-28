Tu horóscopo de hoy, jueves 28 de agosto de 2025:

♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Si quiere salvar su relación de pareja, renuévela. Puede que le toque un dinero a la lotería, disfrútelo. Mucho trabajo pero con posibilidades de éxito. Si persisten las molestias físicas, acuda a su médico.

♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

El amor no va a venir a casa a buscarle, muévase. Puede permitirse algún lujo, su economía va bien. Sus compañeros no comparten su nuevo proyecto. Intente recuperar la energía que ha gastado.

♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Día agradable con los amigos y la pareja. El dinero será fuente de preocupaciones o inquietudes. Sus jefes se resisten a sus peticiones. En los cambios de tiempo, tenga cuidado con los huesos.

♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

No permita que la frialdad se apodere de su relación. Controle las vueltas que le den en los comercios. La buena fortuna le acompaña en estudios y trabajo. El esfuerzo mental mermará su estabilidad emocional.

♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Ambiente familiar no precisamente idílico. Disfrute de su dinero, se lo ha ganado. Ofertas para cambiar de trabajo, piense con calma. Evite las comidas copiosas y el exceso de alcohol.

♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Jornada adecuada para resolver sus problemas afectivos. Con el dinero ahorrado puede permitirse algún caprichillo. Los astros están de su lado, láncese a ese reto profesional. No a las dietas por su cuenta, consulte a un especialista.

♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Mejoran sensiblemente sus relaciones afectivas. Recuperará el dinerito que había prestado a un amigo. Hoy tendrá el éxito profesional garantizado. Dedique el tiempo libre a ejercitar el cuerpo.

♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Si es soltero, preferirá la compañía de sus amigos. Le va bien en lo económico, pero debería ahorrar más. Éxito en su nuevo trabajo. Físicamente, está en forma.

♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Profundice más en las relaciones de pareja. Hoy superará esa caída en sus inversiones. Concentre sus energías en aumentar su productividad. Su buen humor acelera su recuperación.

♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Su relación funciona por la paciencia que tiene su pareja. Se presentan gastos relacionados con la casa. Con respecto al trabajo, sea más positivo. No estaría de más revisar su colesterol.

♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Corre el riesgo de tener problemas con su pareja. Procure ser un poco más generoso con el dinero. Sus compañeros valoran su esfuerzo profesional. Su fuerza física y sus energías serán envidiables.

♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Luche por su relación, si todavía le interesa. Se solucionan sus preocupaciones económicas. Habrá cambios considerables en su ambiente laboral. Debe poner remedio a esas pequeñas molestias.