Tu horóscopo de hoy, martes 28 de octubre de 2025:

♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Un amigo se está enamorando de usted. Revise sus cuentas y vea en qué puede gastar y en qué no. Recobra el interés en el trabajo gracias a un viejo proyecto. Su organismo funciona como un reloj.

♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Día poco favorable para las relaciones sentimentales. Encuentre un hueco para reunirse con el asesor fiscal. Le conviene explotar su creatividad laboral. Con un pequeño esfuerzo bajará esos kilos que le sobran.

♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

No olvide lo mucho que le quiere su pareja, ¡sorpréndala! Sin problemas para hacer frente a sus gastos. Fuerte competitividad laboral de la que saldrá airoso. Un baño de sales es algo muy recomendable.

♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Oportunidad de encontrarse con una persona de su agrado. No tome decisiones arriesgadas con su dinero. Trácese una línea de acción diferente en su trabajo. Póngase en manos de un masajista.

♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Los juegos amorosos se le van a dar muy bien. Su cuenta corriente no le dará quebraderos de cabeza. No pierda tiempo discutiendo asuntos laborales. Si quiere adelgazar, visite a un especialista en nutrición.

♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Ser buenos amigos, además de amantes, une a la pareja. Cuidado con las tarjetas de crédito, son peligrosas. Aprenda a transmitir sus ideas profesionales. Puede padecer cefaleas continuadas.

♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Su capacidad de cariño es muy grande. No tenga reparo en gastar más, lo recuperará pronto. Tienda la mano a ese compañero que tanto le necesita. Intente mejorar su calidad de vida.

♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Puede aparecer en su vida una persona muy interesante. Jornada financiera muy positiva. Está en el momento de mayor madurez profesional. El sentido del humor es su mejor arma contra el estrés.

♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Mire de frente a su amor y olvídese de todo lo demás. Su economía se recupera maravillosamente. En lo profesional, se avecinan cambios imprevistos. Andará un poco falto de energías.

♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Improvise una salida nocturna; a su pareja le encantará. Sus ingresos no andan mal, puede permitirse un capricho. Su jefe le propondrá afrontar mayores responsabilidades. No cometa excesos con la alimentación.

♒ ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Refúgiese en los brazos de su pareja. Bien todo lo relacionado con compras y ventas. Un problema laboral que pueda surgir se solucionará bien. Yoga o taichí para mejorar el cuerpo y la mente.

♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Día excelente para disfrutar del sexo sin tabúes. Le conviene ahorrar para afrontar los gastos inesperados. Compórtese como sus compañeros; destacar no siempre es bueno. Cuidado con las contracturas musculares.