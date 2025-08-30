Tu horóscopo de hoy, sábado 30 de agosto de 2025:

♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

No tolere que un extraño le utilice para resolver sus problemas. Puede sufrir un pequeño bache económico. Sus ideas para mejorar la situación laboral son buenas. Prevenga la formación de cálculos en las vías urinarias.

♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Un malentendido con su pareja tendrá fácil solución. Quiere hacer un gran negocio, pero no sea ingenuo. Retome los antiguos proyectos laborales. Abríguese para evitar constipados.

♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Encuentra a esa persona que le cubre de mimos. La suerte estará de su lado en lo referente a la economía. Posibles tensiones en su lugar de trabajo. Su salud está mejor cada día.

♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Piensa que nadie le comprende y no es cierto. Cuide el gasto hormiga. El trabajo está siendo muy absorbente, intente parar. Las bajadas de tensión pueden producirle mareos.

♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Situación sentimental prometedora. Surgen problemas económicos, pero se resuelven hoy. Posponga sus ideas laborales para otro momento. Riesgo de padecer falta de hierro.

♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Su pareja hará todo lo posible por mantenerse a su lado. No derroche su dinero, sus ahorros tienen fondo. Los trabajos y esfuerzos pasados darán su recompensa. Estaría bien que se decidiera a viajar.

♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Posee un halo de magia que encandila por donde va. Parte de su presupuesto lo invertirá en un viaje inesperado. Está en una etapa creativa en todo lo laboral. Si tiene problemas de circulación, ejercite las piernas.

♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

No permita que la familia se inmiscuya en su relación. Plantéese alguna inversión para aumentar sus ahorros. Confíe en el compañero de trabajo que quiere ayudarle. Cuidado con lo que ingiere, podría padecer un cólico.

♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Está resentido por cosas que sucedieron en el pasado. Sus finanzas necesitan una atención adecuada. Profesionalmente, está en buen momento. Su estado de salud será regular.

♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

La posibilidad de una aventura está ahí, usted verá. Debe poner límite a sus gastos o no llegará a fin de mes. Importantes y sabrosas oportunidades profesionales. Disfrute de esa energía que posee.

♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

No le irá bien en los temas románticos o pasionales. Puede ganar mucho dinero gracias a su buen criterio. Con organización, la producción será mayor. Usted no es invencible, así que controle sus energías.

♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Le conviene disfrutar más con sus amigos. Se ha propuesto ahorrar y va por buen camino. Sus jefes le escucharán y estarán de acuerdo con usted. Reduzca esos pequeños vicios y se encontrará mejor.