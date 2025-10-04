Tu horóscopo de hoy, sábado 4 de octubre de 2025:

♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

El diálogo pondrá fin a los malentendidos familiares. Mala suerte en lo económico. Esa oferta de trabajo no será muy tentadora. Problemas de piel, que podrían ser por alguna alergia.

♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

En esta jornada, le encontrarán especialmente atractivo. Sea precavido y asegure sus propiedades. Si tiene negocio propio, trabajará demasiadas horas. Cuídese en su tiempo libre y logrará mayor calidad de vida.

♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Abrirá su corazón a otras expectativas amorosas. Está derrochando su dinero y no es buen momento para hacerlo. No busque protección en sus compañeros, no la necesita. Algún mareo a causa de tanta actividad.

♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Buen momento para hacer declaraciones de afecto. Buen día para gastar dinero sin tomar muchas precauciones. Sus propuestas encuentran el apoyo de sus jefes. No se cure a medias los procesos gripales.

♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Etapa en la que va a conocer gente encantadora. Con respecto a su economía, gastos, gastos y más gastos. Encontrará la salida adecuada para su situación laboral. A su espalda no le conviene cargar peso.

♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Luche por su relación, si todavía le interesa. Esos proyectos económicos en que piensa no serán rentables. Las conexiones con sus clientes son buenas. Relájese, tiene que huir de la crispación.

♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Parece predispuesto a dar todo el cariño que su pareja le pide. Los astros le ayudan a conseguir ese dinerillo que necesita. Puede que reciba algún reconocimiento por su trabajo. Hoy se encuentra de buen humor y eso es salud.

♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

No busque amor donde solo hay una gran amistad. Siéntese y decida cuáles son los gastos inevitables. Los retos laborales le estimulan, eso gusta a sus jefes. Intentarán convencerle de la necesidad de adelgazar.

♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Su pareja pronto conseguirá que salga de esa tristeza. Los astros marcan una tendencia al ahorro. Hablará claramente con sus compañeros de trabajo. Su sistema respiratorio estará algo más sensible.

♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Aceptar un compromiso llenará su vida de felicidad. Estabilidad económica es la pauta de este día. En el trabajo, puede llegar a estar tenso e irritable. Tendencia a padecer migrañas.

♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Posibilidad de discutir con un amigo muy cercano. Demasiados créditos, vaya saldando deudas. No se deje llevar por esos celos laborales. Si tiene problemas de circulación, ejercite las piernas.

♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Gran comunicación con su pareja a todos los niveles. Hay otras cosas además del dinero, no lo olvide. Los pedidos de trabajo irán en aumento. Necesita relajarse o hacer algún deporte.