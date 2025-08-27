Controladores aéreos: no habrá paro este jueves, pero sí el próximo sábado

Este martes a las 17 finalizó la segunda jornada del paro de controladores aéreos, que provocó cancelaciones y demoras en los vuelos de todo el país. La protesta, que se había iniciado a las 14, se sumó a la primera medida de fuerza del día, que se realizó entre las 7 y las 10. En total, más de 15.000 pasajeros resultaron afectados.

“Fuimos convocados a una audiencia el miércoles 27/08 en la Secretaría de Trabajo”, indicó el gremio en un comunicado donde agregaron que el Plenario de Delegados decidió postergar las medidas del jueves 28 y ratificar las del sábado 30.

En rigor, los titulares del gremio informaron que las medidas de fuerza podrían extenderse durante septiembre. /TN