El polémico empresario Leonardo Cositorto, creador de Generación Zoe y condenado a 12 años de prisión por estafa y asociación ilícita, volvió a la escena pública con una declaración explosiva: aseguró que aportó 32.500 dólares a la campaña de Diego Santilli en 2021, cuando el dirigente buscaba una banca por Juntos por el Cambio.

"No tengo ningún problema con Santilli, lo que me molesta es que ahora salen a negarme", dijo Cositorto desde la Unidad Penal N.º 6 de Goya, Corrientes, en diálogo con Radio Splendid.

"También aporté para Milei"

"Los apoyé porque quería un cambio para la Argentina, así como aporté para Milei también", afirmó el empresario, que permanece detenido tras ser considerado el cerebro de un esquema piramidal con ramificaciones en varias provincias.

Visiblemente molesto, agregó: "Yo no soy Fred Machado. Me molesta que me nieguen y quieran mancharme".

Los antecedentes y la negación de Santilli

En 2022, Santilli fue consultado sobre su presunto vínculo con Cositorto luego de que referentes libertarios impulsaran una campaña en redes para asociarlo al fundador de Zoe.

En ese momento, el actual candidato a diputado por La Libertad Avanza había sido tajante: "No lo conozco, no tengo ningún vínculo. No sé quién es, nunca tuve relación en mi vida", sostuvo entonces el dirigente.

Contexto judicial

Cositorto fue hallado culpable de liderar una asociación ilícita dedicada a captar fondos de inversores con promesas de rentabilidad imposible, bajo el modelo conocido como "esquema Ponzi". Su condena incluye múltiples estafas cometidas en Córdoba, Buenos Aires y otras provincias.

Desde la cárcel, mantiene actividad en redes sociales y suele participar de programas de radio y streaming, donde intenta defender su figura y atacar a quienes —según él— se "despegan" de su entorno político. /Baenegocios