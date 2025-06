En los últimos días, se generó un cruce de declaraciones entre autoridades vinculadas a la gestión del agua y obras públicas en San Miguel de Tucumán. Marcelo Caponio, titular de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), respondió de manera contundente a las críticas realizadas por Luis Lobo Chaklián, secretario de Obras Públicas municipal, quien había atribuido a la empresa estatal la responsabilidad por baches y pérdidas de agua en la capital.

La controversia se originó tras las afirmaciones de Lobo Chaklián, efectuadas en una entrevista en la esquina de Marcos Avellaneda y 24 de Septiembre, donde señaló que un bache y una pérdida de agua estaban vinculados a la SAT. Sin embargo, Caponio desmintió estas acusaciones, explicando que tras la inspección realizada por la empresa, se constató que la pérdida correspondía a una conexión pluvial relacionada con una obra del proyecto Belgrano Cargas, y no a una falla en la red de la SAT. Además, destacó que funcionarios municipales estuvieron presentes durante la constatación.

El titular de la SAT también denunció la aparición de carteles que señalan como obras de la SAT a intervenciones que no corresponden a la empresa. Según Caponio, esta situación constituye una manipulación que se utiliza para atribuirle responsabilidades que no le competen. Asimismo, señaló que gran parte de los problemas estructurales en la ciudad se deben a la falta de planificación municipal, especialmente en materia de desagües pluviales. Recordó que desde hace dos décadas no se realizan obras pluviales en San Miguel, y mencionó que Lobo Chaklián ha estado presente en todas esas gestiones.

En cuanto a la relación con la actual intendenta, Rossana Chahla, Caponio aclaró que no mantiene conflictos con ella, y atribuyó las dificultades a ciertos funcionarios, poniendo como ejemplo al secretario de Obras Públicas. Por otra parte, denunció la existencia de construcciones irregulares que carecen de factibilidad hídrica en diversos sectores de la capital. Indicó que, pese a las reuniones mantenidas con distintos organismos para abordar esta cuestión, la directora de Catastro municipal no asistió, y que dicha ausencia fue autorizada por Lobo Chaklián.

Para finalizar, Caponio expresó que continuará con el trabajo de la SAT, pero advirtió que resulta complicado colaborar con quienes, a su juicio, difunden información falsa y, siendo profesionales del área, no logran distinguir entre pérdidas de agua potable y daños en desagües pluviales.