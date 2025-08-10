Dentro de los 12 animales que conforman el horóscopo chino, uno destaca por ser el más pesimista.

Como en otras tradiciones, cada signo está asociado a determinadas características. El horóscopo chino se rige por el calendario lunar y toma el año de nacimiento como referencia para definir rasgos de personalidad, virtudes y defectos.

En este caso, el signo del Perro sobresale por su tendencia a mantener una visión negativa frente a distintos aspectos de la vida.

El Perro, el signo más pesimista del horóscopo chino

A este signo pertenecen las personas que nacieron en 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018. Suele asociarse con estas actitudes:

Pensamientos negativos que generan ansiedad.

Paranoia.

Sospecha.

Estas características pueden llegar a estar tan presentes en su forma de ser que son consideras como su mayor defecto. Sin embargo, es importante tener en cuenta y reconocer que es un signo valorado por las siguientes virtudes:

Sentido de lealtad.

Capacidad protectora.

Si bien en ocasiones juega en su contra la desconfianza y la sospecha de que algo puede salir mal.

Otros signos con tendencia al pesimismo

Si bien el Perro lidera esta categoría, no es el único. Entre los especialistas también destacan a otros: