Cuál es el signo más pesimista, según el horóscopo chino
Las personas nacidas bajo este signo suelen ser más propensas a pensamientos negativos, lo que a veces puede opacar o interferir con sus principales virtudes.
Dentro de los 12 animales que conforman el horóscopo chino, uno destaca por ser el más pesimista.
Como en otras tradiciones, cada signo está asociado a determinadas características. El horóscopo chino se rige por el calendario lunar y toma el año de nacimiento como referencia para definir rasgos de personalidad, virtudes y defectos.
En este caso, el signo del Perro sobresale por su tendencia a mantener una visión negativa frente a distintos aspectos de la vida.
El Perro, el signo más pesimista del horóscopo chino
A este signo pertenecen las personas que nacieron en 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018. Suele asociarse con estas actitudes:
- Pensamientos negativos que generan ansiedad.
- Paranoia.
- Sospecha.
Estas características pueden llegar a estar tan presentes en su forma de ser que son consideras como su mayor defecto. Sin embargo, es importante tener en cuenta y reconocer que es un signo valorado por las siguientes virtudes:
- Sentido de lealtad.
- Capacidad protectora.
Si bien en ocasiones juega en su contra la desconfianza y la sospecha de que algo puede salir mal.
Otros signos con tendencia al pesimismo
Si bien el Perro lidera esta categoría, no es el único. Entre los especialistas también destacan a otros:
- Cabra: son personas creativas y sensibles. Pero quienes pertenecen a este signo son propensas a enfocarse en lo que puede fallar, sobre todo en el plano emocional y financiero.
- Buey: es un signo reconocido por ser trabajador y perseverante. Sin embargo, su rigidez y autoexigencia pueden derivar en pensamientos negativos y pesimistas.
- Gallo: quienes están vinculadas con este signo son reconocidas por su capacidad de observación y cuidado por los detalles. Como aspecto negativo, está que su alta sensibilidad puede derivar en frustración si las cosas no salen de la manera deseada.