Cuándo comienza oficialmente la Primavera 2025 en Argentina

El 22 de septiembre a las 15:19 (hora oficial argentina) comenzará de manera astronómica la primavera 2025, según informó el Servicio de Hidrografía Naval (SHN). El fenómeno se produce con el equinoccio de primavera, momento en el que el Sol cruza el ecuador terrestre y los días y noches tienen una duración casi igual.

¿Qué es el equinoccio de primavera?

La palabra proviene del latín aequus (igual) y nox (noche), y señala el instante en que ambos hemisferios reciben luz solar de forma casi equitativa. En 2025, los equinoccios se registran el 20 de marzo y el 22 de septiembre, según datos de la NASA y el NOAA.

Pronóstico del SMN para la primavera 2025

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió su Pronóstico Climático Trimestral para septiembre, octubre y noviembre.

Precipitaciones:

Patagonia: lluvias normales o inferiores a lo normal.

NOA y Cuyo: valores normales o superiores a los habituales.

Litoral, Buenos Aires y La Pampa: escenario más probable dentro de lo normal.

Temperaturas:

Norte del país: condiciones normales.

Cuyo, Córdoba, sur del Litoral, este bonaerense y sur patagónico: tendencia a valores normales o levemente superiores.

Centro y norte patagónico, La Pampa y oeste bonaerense: probabilidad de una primavera más cálida, con temperaturas por encima de lo habitual.

El organismo recordó que estas previsiones muestran tendencias generales y deben complementarse con pronósticos diarios y semanales para anticipar eventos de alto impacto como tormentas, granizo o episodios secos.

Próximo cambio estacional: el verano

El siguiente paso en el calendario será el solsticio de verano, que ocurrirá el 21 de diciembre de 2025 a las 12:03 (HOA). Ese día será el más largo del año en Argentina y marcará el inicio formal del verano en el hemisferio sur. /noticiasnqn