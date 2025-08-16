Cuándo es el próximo feriado nacional real en Argentina

Con agosto ya comenzado, muchos argentinos se preguntan cuándo será el próximo feriado nacional para planificar una escapada o simplemente descansar. Sin embargo, el calendario de 2025 presenta algunas particularidades que generan confusión: ni el 15 de agosto ni el 12 de octubre serán feriados de alcance general.

Según supo Noticias Argentinas, es fundamental diferenciar entre "feriado nacional" y "día no laborable" para evitar sorpresas.

¿Qué pasa con el 15 de agosto?

El viernes 15 de agosto fue decretado por el gobierno de Javier Milei como "día no laborable con fines turísticos".

¿Qué significa?: A diferencia de un feriado, en esta fecha el trabajo es optativo para el empleador. Si se trabaja, no se paga doble jornada. La medida busca fomentar el turismo, pero no garantiza el descanso para todos los trabajadores.

¿Qué pasa con el 12 de octubre?

El feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que se conmemora el 12 de octubre, este año cae domingo.

¿Se traslada?: No. Según la Ley 27.399, los feriados trasladables que caen martes o miércoles se pasan al lunes anterior, y los que caen jueves o viernes, al lunes siguiente. La ley no contempla traslados para los feriados que caen en fin de semana, por lo que no habrá un día de descanso extra por esta fecha.

Entonces, ¿cuándo es el próximo feriado nacional?

El próximo feriado nacional de alcance general y obligatorio para todos los trabajadores en Argentina será recién el lunes 24 de noviembre, por el traslado del Día de la Soberanía Nacional, que se conmemora el 20 de noviembre. /Noticias Argentinas