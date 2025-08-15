Para quienes planean viajes o actividades, conocer los fines de semana largos restantes del año es fundamental. En la Argentina, el calendario oficial de feriados y días no laborables establece que, después del fin de semana largo de agosto, aún quedan dos recesos extendidos antes de finalizar 2025.

Próximo fin de semana largo

El siguiente descanso extendido se dará en noviembre. Este fin de semana largo abarcará cuatro días: viernes 21, sábado 22, domingo 23 y lunes 24 de noviembre. El viernes 21 será un día no laborable con fines turísticos, mientras que el lunes 24 se conmemorará el Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el jueves 20.

Último fin de semana largo del año

En diciembre, habrá un fin de semana largo de tres días, compuesto por sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de diciembre. Este último día es feriado nacional por el Día de la Inmaculada Concepción de María y es inamovible, por lo que garantiza un descanso seguro para todos.

Otras consideraciones:

Septiembre no contará con feriados ni fines de semana largos.

Octubre tiene un feriado (Día del Respeto a la Diversidad Cultural, 12 de octubre), pero al caer domingo, no genera un receso extendido.

Los días feriados nacionales se rigen por las normas de descanso dominical. Si un empleado trabaja en feriado, debe recibir el doble de su jornal. En los días no laborables, el empleador puede decidir si se trabaja o no; el salario se paga normalmente.

Resumen de fines de semana largos restantes en 2025:

Noviembre: 21 al 24 (4 días)

Diciembre: 6 al 8 (3 días)

Próximos feriados 2025 en la Argentina: