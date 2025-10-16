De la ternura a la tristeza: murió Marcelito, el caniche que alegró las redes

Las redes sociales amanecieron con una noticia que conmovió a miles de usuarios: falleció Marcelito, el caniche toy blanco que se había convertido en uno de los animales más queridos de internet. Su dueña, Silvina, confirmó el triste desenlace a través de X, donde el pequeño perro acumulaba más de 25.000 seguidores gracias a sus fotos llenas de ternura, sus peculiares muecas y la conexión especial que mantenía con su dueña.

Marcelito tenía 13 años y murió este martes luego de sufrir una convulsión. “No tengo buenas noticias. Marce tuvo una convulsión al mediodía. Estando nosotros ahí, falleció. Todavía no lo puedo creer”, escribió Silvina, en un tuit que rápidamente se volvió viral y acumuló miles de mensajes de apoyo.

“No sé si mañana tendré fuerza para responderles. Gracias a todos por tanto amor y por estar presentes en su vida”, agregó conmovida. El perro había alcanzado notoriedad meses atrás, cuando una de sus fotos —en la que aparecía con la lengua afuera y una expresión casi humana— explotó en redes.

Desde ese momento, Silvina comenzó a compartir diariamente imágenes de su compañero saludando a sus seguidores con frases como “buen día de parte de Marce” o “les desea una linda semana”. Cada publicación recibía cientos de comentarios, lo que transformó a Marcelito en una especie de mascota colectiva para una comunidad digital que lo adoptó con cariño.

En su cuenta de Instagram, también le dedicó unas palabras cargadas de emoción: “Siempre juntos. Me conocía como nadie y yo a él. Me miraba y me hacía feliz. Siempre tan bueno, inteligente, gracioso. Le encantaban los perros y creo que él no sabía que era uno de ellos. Se sentía especial cuando le ponía una ropita o un collarcito”.

La mujer recordó además las pequeñas rutinas que compartían: “Todas las mañanas, mientras yo preparaba el mate, él salía al patio y se quedaba al sol. Lo miraba y parecía que me sonreía. Me hizo reír tanto. Era único. Gracias por cada mensaje, me llegan al alma”.

La publicación se llenó rápidamente de mensajes de apoyo y recuerdos de sus seguidores, quienes lo despidieron con frases como “por siempre en nuestros corazones” y “dejó huellas hermosas entre nosotros”. Muchos destacaron que Marcelito fue mucho más que una mascota: representó la alegría cotidiana y la compañía silenciosa que tantas personas encontraron en sus fotos.