Defensa Civil investiga las causas del incendio en el depósito de aceite

En la tarde de este miércoles se registró un incendio de gran magnitud en un galpón dedicado al tratamiento de aceite industrial y su reciclado, ubicado en Cangallo 1700, entre Frías Silva y avenida Alem, en el barrio Los Chañaritos, Manantial Sur. Personal policial de la Unidad Regional Capital —Zona 4— estableció un anillo de seguridad, cortó calles aledañas y procedió a la evacuación preventiva de vecinos mientras arribaban los equipos de emergencia.

A la escena concurrieron efectivos de la Comisaría Seccional Quince, motoristas, móviles del 911, Infantería Capital, Defensa Civil, bomberos de la Policía y bomberos voluntarios de distintas localidades, además de la Brigada de Incendios Forestales y camiones cisterna con asistencia hídrica de las empresas de servicios públicos provinciales. Tras varias horas de trabajo conjunto, las llamas fueron controladas alrededor de las 20:30; los bomberos permanecen en el lugar para extinguir vestigios y la Policía preserva la escena para la investigación judicial.

Ramon Imbert, Subdirector de Defensa Civil de la provincia, informó que “a las 17:40 se recibió un llamado de emergencia de Bomberos de San Miguel para refuerzo en el incendio”. Agregó que, en uno de los estallidos de barriles de aceite de 200 litros, se incendió una vivienda lindera y se registraron daños parciales en otra casa y daños totales en una camioneta estacionada. Según su primera apreciación, el galpón “aparentemente no estaba en regla” y precisó que “es algo que está en investigación y le corresponde al ECIF que trabaja en el lugar”.

Sobre las causas, Imbert sostuvo que “no se conoce y ahora con las pesquisas, seguramente vamos a tener datos sobre eso”. Finalmente, señaló que la situación quedó controlada: “está todo extinto, controlado y prácticamente no quedó nada”. Las autoridades locales solicitan a quienes tengan información o imágenes del hecho que colaboren con la investigación judicial.