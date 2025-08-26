Quema de pastizales
Defensa Civil Municipal evitó que se incendiaran tres árboles y dos postes
Debido a la quema de pastizales, el organismo debió intervenir en la zona de Isabel La Católica y Avenida Siria.
Por una quema de pastizales, agentes de Defensa Civil del municipio de San Miguel de Tucumán debieron intervenir en la zona de Isabel La Católica y Avenida Siria.
En el mencionado lugar evitaron que se incendiaran tres árboles y dos postes (uno eléctrico y el otro de espacios aéreos).
Un autobomba logró sofocar las llamas.