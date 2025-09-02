Del 2 al 5 de septiembre se celebra la Semana del Aprendizaje Digital

Bajo el tema “La IA y el futuro de la educación: disrupciones, dilemas y direcciones”, la Semana del Aprendizaje Digital 2025 ayudará a trazar caminos para una integración de la IA en la educación que sea equitativa, ética y centrada en el ser humano, garantizando que la tecnología sirva como una fuerza para el progreso inclusivo.

La integración creciente de la inteligencia artificial (IA) en la educación presenta tanto oportunidades transformadoras como desafíos complejos, al tiempo que redefine las pedagogías, los currículos y la gobernanza de la educación, y plantea preguntas fundamentales sobre la equidad, la ética y la agencia humana. Mientras se multiplican los debates sobre el potencial disruptivo de la IA —que van desde promesas hiperbólicas hasta enfoques más prudentes—, los sistemas educativos deben enfrentar dilemas como las implicaciones de la vigilancia digital, los sesgos sistémicos y la posible erosión de la responsabilidad humana en la toma de decisiones educativas, con el fin de reorientar los futuros de la educación hacia nuevas direcciones positivas.

La actividad se realiza del 2 al 5 de septiembre de 2025 en la sede de la UNESCO, París, Francia.

Podés seguir el evento en vivo: Accedé al webcast de las sesiones plenarias