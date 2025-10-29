Un grupo de estudiantes de la Escuela Normal llevó a cabo una sentada pacífica en el patio del establecimiento para visibilizar lo que definieron como “una falta de empatía” en el tratamiento institucional de casos de acoso digital y sexual entre compañeros. La protesta fue impulsada por el Centro de Estudiantes y buscó poner en primer plano la necesidad de respuestas que vayan más allá del procedimiento administrativo tradicional.

El reclamo apunta a la implementación de un protocolo distinto y a un acompañamiento más cercano por parte de profesores y autoridades. Las denuncias presentan patrones de acoso virtual, con difusión de imágenes y videos obtenidos de manera inapropiada.

Las medidas formales ya adoptadas no cubren la demanda de contención emocional: “Queremos que se entienda que estas cosas no se resuelven solo con un expediente. Se necesita contención psicológica, un espacio seguro donde los chicos puedan hablar sin miedo”, afirmaron desde el Centro de Estudiantes.