Descenso de temperatura: ¿Qué esperar este miércoles?Mira las estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional para Tucumán.martes 12 de agosto de 2025 17:22 EN VIVO Mapa de temperaturas sobre la región Pronóstico para el Gran San MiguelPara Tafí del Valle Te podría interesar Tucumán se prepara para el regreso de las lluvias y un descenso en la temperaturaMira las estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional para este jueves. No disponible sin conexión PronósticoAlerta por frío extremo en cuatro provincias argentinasEl aviso fue emitido por el Servicio Meteorológico Nacional. No disponible sin conexión Temperaturas agradables marcarán el inicio de la semanaMira las estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional para este lunes en Tucumán. No disponible sin conexión Miércoles en Tucumán: ¿Disfrutaremos de un día soleado?Mira las estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional. No disponible sin conexión