Desde el gobierno afirman que hay diez causas cerca de tener sentencia por usurpaciones en tierras fiscales

La Fiscalía de Estado provincial informó los avances en la recuperación de tierras fiscales usurpadas, en una iniciativa impulsada por el gobernador Osvaldo Jaldo destinada a revertir ocupaciones ilegales y preservar el patrimonio público. Las acciones priorizan áreas de alto valor ambiental y turístico, con especial atención en sectores como el Parque Provincial Santa Ana y otras zonas de interés público.

La titular del organismo, Gilda Pedicone de Valls, detalló que se tramitan múltiples causas y que se están reuniendo pruebas, notificando e intimando a las partes involucradas. Según la Fiscalía, hay diez causas próximas a sentencia y se llevan adelante procesos simultáneos que incluyen citaciones y verificaciones de terreno. En la visita realizada al área de El Cadillal, se constató la ocupación de tierras pertenecientes al Gobierno provincial, lo que motivó nuevas diligencias administrativas y judiciales.

Las autoridades buscan garantizar la restitución de estos predios para su conservación y uso conforme a la normativa vigente. Además, se informó que existe fecha prevista para la recuperación de un inmueble en la zona de Leales con una superficie aproximada de 400 hectáreas; las partes ya fueron notificadas y se aguarda que el juzgado fije día y hora para concretar la medida. La Fiscalía mantiene el seguimiento de los expedientes en conjunto con los organismos provinciales competentes, con el objetivo de asegurar la protección del patrimonio y el acceso público a los espacios recuperados.

