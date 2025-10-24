Desde el miércoles 5 de octubre se completa el pago a estatales
Se trata de la parte complementaria del salario (80%) correspondiente al mes de octubre. Conocé el cronograma completo.
Según dio a conocer la Tesorería de la Provincia, organismo que depende de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción, desde el miércoles 5 de noviembre el Gobierno hará frente a la parte complementaria del salario de los empleados estatales (80%) correspondiente a octubre.
Miércoles 5 de noviembre
- SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)
- INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
- INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DE TUCUMÁN
- ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGROINDUSTRIAL OBISPO COLOMBRES
- SOCIEDAD AGUAS DEL TUCUMÁN
- DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)
Jueves 6 de noviembre
- ADMINISTRACIÓN CENTRAL
- EDUCACIÓN ESTABLECIMIENTOS PROVINCIALES (Esc. Provinciales - Rep. 18 - Esc. Sec. Transferidas Rep. 25 - Esc. Sec. Tranf. Rep. 26 - Esc. Sec. Transf. Rep. 27)
- DEFENSORÍA DEL PUEBLO
- INSTITUTO PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO
- TRIBUNAL DE CUENTAS
- TRIBUNAL FISCAL DE APELACIÓN
- PODER LEGISLATIVO
- JUBILADOS FUERA DE CONVENIO
- RENTA VITALICIA - HÉROES DE MALVINAS
- ASIGNACIONES Ex-EMPLEADOS TALLERES DE TAFÍ VIEJO
- SEGURIDAD (Dpto. Gral. de Policía - Direc. Gral. de Institutos Penales)
Sábado 8 de noviembre
- COMUNAS RURALES
- MUNICIPIOS DEL INTERIOR
- PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción - Ctro. Judicial Monteros - Corte Suprema de Justicia - Just. Paz Legal)
- MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
- MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
- DIRECCIÓN RECURSOS HÍDRICOS
- ENTE AUTÁRQUICO TUCUMÁN TURISMO
- ENTE CULTURAL DE TUCUMÁN
- INSTITUTO PROVINCIAL DE ACCIÓN COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
- SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
- ENTE ÚNICO DE REGULACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS COMUNALES (E.R.S.E.P.T.)
- INSTITUTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
- ENTE DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
- INST. PROMOCIÓN DEL AZÚCAR Y ALCOHOL
- ENTE AUTÁRQUICO TEATRO MERCEDES SOSA
- EDUCACIÓN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE GESTIÓN PRIVADA (Privados primarios, secundarios, terciarios transferidos).