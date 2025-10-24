Según dio a conocer la Tesorería de la Provincia, organismo que depende de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción, desde el miércoles 5 de noviembre el Gobierno hará frente a la parte complementaria del salario de los empleados estatales (80%) correspondiente a octubre.

Miércoles 5 de noviembre

- SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)

- INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

- INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DE TUCUMÁN

- ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGROINDUSTRIAL OBISPO COLOMBRES

- SOCIEDAD AGUAS DEL TUCUMÁN

- DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)

Jueves 6 de noviembre

- ADMINISTRACIÓN CENTRAL

- EDUCACIÓN ESTABLECIMIENTOS PROVINCIALES (Esc. Provinciales - Rep. 18 - Esc. Sec. Transferidas Rep. 25 - Esc. Sec. Tranf. Rep. 26 - Esc. Sec. Transf. Rep. 27)

- DEFENSORÍA DEL PUEBLO

- INSTITUTO PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO

- TRIBUNAL DE CUENTAS

- TRIBUNAL FISCAL DE APELACIÓN

- PODER LEGISLATIVO

- JUBILADOS FUERA DE CONVENIO

- RENTA VITALICIA - HÉROES DE MALVINAS

- ASIGNACIONES Ex-EMPLEADOS TALLERES DE TAFÍ VIEJO

- SEGURIDAD (Dpto. Gral. de Policía - Direc. Gral. de Institutos Penales)

Sábado 8 de noviembre

- COMUNAS RURALES

- MUNICIPIOS DEL INTERIOR

- PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción - Ctro. Judicial Monteros - Corte Suprema de Justicia - Just. Paz Legal)

- MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

- MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA

- DIRECCIÓN RECURSOS HÍDRICOS

- ENTE AUTÁRQUICO TUCUMÁN TURISMO

- ENTE CULTURAL DE TUCUMÁN

- INSTITUTO PROVINCIAL DE ACCIÓN COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)

- SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)

- ENTE ÚNICO DE REGULACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS COMUNALES (E.R.S.E.P.T.)

- INSTITUTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

- ENTE DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA

- INST. PROMOCIÓN DEL AZÚCAR Y ALCOHOL

- ENTE AUTÁRQUICO TEATRO MERCEDES SOSA

- EDUCACIÓN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE GESTIÓN PRIVADA (Privados primarios, secundarios, terciarios transferidos).

Comunicación Tucumán