Desde el Ministerio de Educación confirmaron cuándo será el cierre del ciclo lectivo 2025

La ministra de Educación, Susana Montaldo, anunció que el ciclo lectivo 2025 concluirá el 19 de diciembre y adelantó que el inicio de clases para 2026 será el 2 de marzo. La confirmación fue brindada en una conferencia de prensa donde la titular de la cartera indicó que las actividades del año se desarrollaron en sintonía con el calendario escolar nacional, que fija un mínimo de 190 días de clases, y que las instituciones trabajaron desde el 1 de marzo para cumplir los objetivos pedagógicos previstos.

En su exposición, Montaldo enfatizó el valor de la jornada extendida para alcanzar más horas efectivas de enseñanza: “Con la jornada extendida vamos a cumplir con una mayor cantidad de horas de la que establece la Secretaría de Educación”. También destacó la incorporación del inglés desde primer grado y la incorporación de herramientas digitales, al señalar que “en este mundo globalizado es muy importante tener inglés y las nuevas tecnologías”.

Las autoridades informaron que el cierre del ciclo incluirá actos escolares, evaluaciones finales y jornadas institucionales destinadas a la planificación docente y la reparación de trayectorias. Durante el año, las escuelas se concentraron en la recuperación de aprendizajes, el fortalecimiento de contenidos prioritarios y la adaptación a nuevas tecnologías para sostener la continuidad pedagógica en el territorio provincial.

Montaldo valoró el trabajo de los equipos directivos y de los docentes y subrayó que el calendario fue elaborado con criterios federales y consensuado en el Consejo Federal de Educación. “Ha sido un buen año lectivo, estamos trabajando bien y ojalá podamos seguir así. Intentamos llegar a los 190 días de clases”, afirmó la ministra, refiriéndose a la meta cumplida y a la planificación del próximo ciclo.