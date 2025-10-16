Desde este jueves hasta el sábado habrá lluvias y descenso de temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó que se avecinan tres días lluviosos para la provincia de Tucumán. En la previa del día de la madre habrá tormentas, lluvias y un marcado descenso de temperatura hasta el día sábado.

Pronostico día por día

Jueves: se presentará caluroso con una temperatura máxima de 33°. Por la tarde, anticipan que habrá tormentas y fuertes ráfagas de viento. La temperatura mínima será de 20°.

Viernes: las condiciones meteorológicas para el último día hábil de la semana estarán condicionadas por las precipitaciones. Según el SMN indica que habrá fuertes tormentas durante la madrugada, a la tarde y noche. La temperatura oscilará entre los 20° y 31°.

Sábado: el inicio del fin de semana estará marcado por el descenso de temperatura, la mínima será de 17° y la máxima no superará los 23°. Las lluvias seguirán presentas tanto a la mañana como durante la tarde.

Domingo: para el día de la madre, cesarán las precipitaciones y se estima que la jornada estará mayormente nublada. Las temperaturas estarán agradables y rondarán entre los 16° y 27°.