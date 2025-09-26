El lunes 29 de septiembre es el Día de la Ciudad en conmemoración del 340º aniversario del traslado de San Miguel de Tucumán desde Ibatín a su actual emplazamiento. En esa fecha también se celebra el Día de San Miguel Arcángel, Santo Patrono de la capital tucumana.

Por este motivo, durante la jornada habrá asueto administrativo para el personal de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y los servicios en la capital se brindarán de la siguiente manera: