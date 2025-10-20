Día de la Madre: las mejores frases para enviar por WhatsApp

El tercer domingo de octubre es una de las fechas más significativas del calendario nacional: el Día de la Madre en Argentina. En 2025, la celebración será el 19 de octubre, según mencionó el Ministerio del Interior de la Nación, un día en el que familias de todo el país se reúnen y rinden homenaje a las madres con gestos de cariño. A diferencia de la mayoría de los países, que celebran esta fecha en mayo, Argentina mantiene una tradición propia y conmemora el Día de la Madre en octubre.

La razón se remonta a 1931, cuando el calendario litúrgico católico trasladó la festividad de la “Divina Maternidad de María” a ese mes. Aunque la influencia religiosa inicial perdió peso con el tiempo, la costumbre de rendir homenaje a las madres en octubre continúa vigente y otorga a la fecha una identidad única y diferenciada.

Así, el Día de la Madre en Argentina se vive como una auténtica celebración nacional, en la que el reconocimiento y el afecto ocupan un lugar central en la vida social y familiar.

Las mejores frases para enviar por Whatsapp en el Día de la Madre

Quienes buscan palabras especiales para compartir en esta fecha pueden elegir entre estas frases, pensadas para transmitir sentimientos profundos y rendir homenaje a las madres, sin importar la distancia: