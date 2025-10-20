Día de la Madre: las mejores frases para enviar por WhatsApp
Una tradición singular que conmueve a familias de todo el país, en una jornada donde el afecto y los mensajes especiales cobran protagonismo
El tercer domingo de octubre es una de las fechas más significativas del calendario nacional: el Día de la Madre en Argentina. En 2025, la celebración será el 19 de octubre, según mencionó el Ministerio del Interior de la Nación, un día en el que familias de todo el país se reúnen y rinden homenaje a las madres con gestos de cariño. A diferencia de la mayoría de los países, que celebran esta fecha en mayo, Argentina mantiene una tradición propia y conmemora el Día de la Madre en octubre.
La razón se remonta a 1931, cuando el calendario litúrgico católico trasladó la festividad de la “Divina Maternidad de María” a ese mes. Aunque la influencia religiosa inicial perdió peso con el tiempo, la costumbre de rendir homenaje a las madres en octubre continúa vigente y otorga a la fecha una identidad única y diferenciada.
Así, el Día de la Madre en Argentina se vive como una auténtica celebración nacional, en la que el reconocimiento y el afecto ocupan un lugar central en la vida social y familiar.
Las mejores frases para enviar por Whatsapp en el Día de la Madre
Quienes buscan palabras especiales para compartir en esta fecha pueden elegir entre estas frases, pensadas para transmitir sentimientos profundos y rendir homenaje a las madres, sin importar la distancia:
- Mamá, siempre tenés una palabra de aliento cuando más lo necesito.
- Aunque la distancia nos separe, siempre estás en mi corazón.
- Te agradezco por haberme enseñado a dar sin esperar nada a cambio.
- Tus abrazos son mi refugio en días difíciles.
- Aunque no hablemos todos los días, siempre pienso en vos.
- Admiro tu fuerza y determinación, sos ejemplo para mí.
- No encuentro palabras para expresar cuánto te extraño.
- Gracias por estar siempre, incluso en los momentos complicados.
- Tu risa ilumina mi día, no importa cuán nublado esté.
- Lo que más valoro de vos es tu capacidad de escucharme sin juzgar.
- Las lecciones que me diste son tesoros que llevo en el corazón.
- A veces quisiera volver atrás y pasar más tiempo con vos.
- La forma en que me abrazabas de chico me hacía sentir seguro.
- Tu amor es el mejor regalo que recibí en la vida.
- Sé que siempre voy a poder contar con vos, pase lo que pase.
- Gracias por enseñarme a ser fuerte y luchar por mis sueños.
- Mi vida no sería la misma sin vos, te necesito siempre.
- Tu bondad inspira a quienes te rodean, me esfuerzo por parecerme a vos.
- Valoro cada sacrificio que hiciste por mí, gracias por todo.
- Mamá, sos y serás mi ejemplo a seguir.