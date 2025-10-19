Día de la Madre con cielo nublado y ráfagas de viento en Tucumán

Este domingo 19 de octubre, Día de la Madre, los tucumanos disfrutarán de una jornada mayormente nublada y templada, ideal para los festejos al aire libre, aunque con algunas precauciones por el viento.

Según el pronóstico meteorológico, la temperatura máxima alcanzará los 25 °C, mientras que la mínima será de 17 °C. La probabilidad de precipitaciones se mantiene baja, entre 0 y 10 %, por lo que no se esperan lluvias en la provincia.

El viento soplará con intensidades variables, entre 7 y 12 km/h, y se anticipan ráfagas que podrían llegar hasta los 59 km/h, principalmente durante la mañana y la tarde.

Durante la noche, las condiciones se mantendrán estables, con una temperatura cercana a los 19 °C y un ambiente agradable para cerrar el fin de semana.

En resumen, será un Día de la Madre con tiempo agradable, sin lluvias, pero con viento moderado a fuerte, ideal para celebrar en familia tomando las precauciones necesarias frente a las ráfagas.

