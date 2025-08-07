Día de San Cayetano: conoce los horarios de las misas y de la procesión en Tucumán

Cada 7 de agosto, miles de fieles rinden homenaje a San Cayetano, “patrono del pan y del trabajo”. Tradicionalmente, se lo identifica por su ejemplo de caridad, austeridad y compromiso con los más necesitados.

En este marco, las autoridades del templo ubicado en Av. Brígido Terán al 900 y la Congregación de los hijos de la Inmaculada Concepción realizarán una procesión y misas para celebrar al santo.

"El día 7 de agosto, vamos a abrir el templo a las 6.30 aproximadamente, después tenemos misa a las 7, a las 8 y a las 11 horas. La misa central a las 16, luego misa a las 19 y 21 horas", comentó el padre José. "La procesión va a ser a las 16 horas, primero se realiza la misa central y luego continúa la procesión, va a ser por calle Brígido Terán hasta calle Rawson, ahí doblamos hasta Avenida Sáenz Peña, de ahí hasta Plazoleta Dorrego y retomamos por Pedro Miguel Aráoz hacia las instalaciones del colegio en el patio, que es donde termina la procesión", agregó. En esta misma línea, el entrevistado se refirió a una campaña de donación de pan que están realizando: “Todos los 7 repartimos el pancito bendito a los fieles de San Cayetano y el año pasado hemos comenzado a hacer una campaña pidiéndole a los fieles una colaboración económica o que cada uno pueda llevar el pan que quiere, para ser repartido a los demás”, concluyó.