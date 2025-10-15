Día del Bastón Blanco: cómo apoyar a personas con discapacidad visual en espacios públicos

El 15 de octubre se celebra el Día Mundial del Bastón Blanco, una fecha que representa la integración y la sensibilización de la sociedad con las personas con discapacidad visual.

El uso del bastón blanco constituye un símbolo a nivel mundial para identificar a las personas con alguna discapacidad visual.

¿Por qué se celebra?

La Unión Mundial de Ciegos, conformada por representantes de organizaciones e instituciones, proclamó este día en París en 1980 para conmemorar el uso del bastón blanco como un instrumento de inclusión y de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad visual.

El bastón blanco como instrumento

El diseño del bastón se concibió para apoyar la movilidad de las personas con discapacidad visual en lugares concurridos y con tránsito.

Es una vara ligera y alargada fabricada con fibras sintéticas.

Sirve como distintivo, como informador y como protector.

Tiene una empuñadura de goma y en la parte inferior una punta metálica rodante.

Se emplea la técnica rítmica de contacto de dos puntos, en la que el contacto del puntero con el suelo emite unas vibraciones que se intensifican dependiendo de la dureza de la superficie.

Se distinguen tres tipos de bastón: simple, guía y largo.

Existen modelos plegables o rígidos.

En la actualidad, algunos modelos de bastones cuentan con dispositivos de geolocalización (GPS).

¿Cómo surgió el uso del bastón blanco?

El uso de este instrumento se atribuye a la iniciativa del inventor y político argentino José Mario Fallótico, que nunca patentó su invento creado en los años veinte.

Más tarde, en 1925, durante la Convención Anual de la Asociación de Leones, Helen Keller planteó las dificultades que afrontan las personas ciegas en su cotidianidad, manifestando la necesidad de utilizar algún instrumento de apoyo para el desplazamiento de las personas con discapacidad visual.

Posteriormente, en 1930 George Benham, presidente del Club de Leones de Illinois, propuso el uso de un bastón blanco para invidentes con el extremo inferior rojo, para darles prioridad en su desplazamiento en lugares públicos. Esta propuesta fue aceptada y aplicada universalmente.

Más adelante, el oftalmólogo Richard Hoover observó que, al tratar a exveteranos de guerra ciegos, estos se desplazaban con bastones gruesos de madera que no eran funcionales para su condición, diseñando en 1946 un bastón prototipo que se utiliza en la actualidad.

¿Sabías que?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que existen aproximadamente 1.300 millones de personas en el mundo con alguna discapacidad visual (de moderada a grave y ceguera).

A nivel mundial, las principales causas de la visión deficiente son las cataratas y las deficiencias en la refracción no corregidas.

El bastón blanco es el instrumento de orientación y movilidad más usado en el mundo.

Se estima que el 80% de las personas con discapacidad visual que viven en países en vías de desarrollo no tienen acceso al uso del bastón.

La Federación Mundial de Sordociegos estableció el bastón rojo y blanco como el símbolo que identifica a las personas con sordo-ceguera.

Existe el bastón verde, de origen reciente, utilizado como elemento de orientación y movilidad para personas con baja visión (con un campo visual igual o menor de 20º, siendo lo normal 180º). En algunos países de América Latina el bastón es de color amarillo.

¿Cómo puedo apoyar a las personas con discapacidad visual o ceguera?

Si te encuentras con una persona con discapacidad visual o ceguera en algún espacio público como la calle, un establecimiento, una parada de transporte público o en un subterráneo y consideras que pueda necesitar ayuda, aplica estas recomendaciones:

Identifícate de inmediato con un tono de voz adecuado.

Ofrécele tu ayuda ante algún obstáculo o peligro. Si la acepta, guíala tomando su brazo, codo u hombro.

Camina ligeramente por delante, sin tirar de la persona ni empujarla.

Utiliza términos orientativos como: izquierda, derecha, adelante, atrás.

Describe verbalmente escenarios y entornos, así como obstáculos en el camino.

No dejes sola a la persona sin advertírselo antes.

Cede tu turno en entidades bancarias, transporte público y dependencias públicas.

Si compartes un espacio físico (casa, oficina) con una persona con discapacidad visual, evita dejar obstáculos como cajones abiertos, muebles o cualquier otro objeto que obstruya el camino.