Los chicos de la Escuela N°111 Colonia Lolita recibieron con alegría y entusiasmo los peluches que hicieron las internas del complejo penitenciario Delfín Gallo para celebrar el Día del Niño.

“Venimos en representación del complejo penitenciario Delfín Gallo por el proyecto “Un gesto de corazón”, que fue iniciado por la jefa del área de Tratamiento para los niños con motivo de la celebración del Día del Niño. Elegimos la Escuela de Lolita Sur para regalarle a los chicos los peluches que realizaron las internas en un taller del complejo penitenciario y una colaboración por parte del personal”, expresó la Oficial Auxiliar Manuela Sánchez, jefa de régimen del complejo penitenciario Delfín Gallo.

Por su parte, la Oficial Ayudante Gabriela Jaime, jefa del área de Tratamiento, explicó “El proyecto es impulsado por esta área y llevado a cabo por las internas y el personal. Las internas confeccionaron juguetes de peluche en los talleres de costura y tejido que se brindan en el complejo, y luego los donaron a esta escuela. Este proyecto también contribuye a la reinserción social como así también para la empatía y fortalecer los vínculos con la sociedad por parte de las internas”, destacó y recordó que en el complejo penitenciario se brindan diferentes talleres con fines educativos y recreativos.

“Estamos felices de que el complejo penitenciario de Delfín Gallo haya pensado en los alumnos de nuestra escuela para compartir este hermoso momento y este proyecto de solidaridad por el Día del Niño. Este gesto fue bien recibido por los chicos y sus papás que disfrutaron de esta alegría”, expresó emocionada la directora de la Escuela N° 111 Colonia Lolita, Alejandra Alderetes, quien contó que al establecimiento asisten unos 55 niños en los niveles inicial y primario. Se trata de una escuela rural que está ubicada en la localidad de Los Ralos, departamento Cruz Alta. /Comunicación Tucumán