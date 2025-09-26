Distinguieron al Dr. Abel Albino por el aporte de la Fundación CONIN contra la desnutrición infantil

La Legislatura de Tucumán fue escenario de un acto especial en el que el vicegobernador a cargo del poder Ejecutivo, Miguel Acevedo, distinguió al Dr. Abel Albino, creador de la Fundación CONIN, en reconocimiento a su trayectoria y al trabajo que la institución viene realizando en todo el país para la prevención y recuperación de niños en situación de desnutrición.

La Legislatura de Tucumán, con impulso de Miguel Acevedo, se comprometió a continuar su colaboración con CONIN Tucumán, destacando el modelo de abordaje integral de la fundación que se enfoca en la educación, la asistencia y la investigación.

De la distinción participaron también los legisladores Alberto Olea, José Cano, Alejandro Figueroa y Leopoldo Rodríguez, junto con Carolina Smith, directora de CONIN Tucumán, y representantes de la diócesis de Concepción.

Albino, quien se formó como médico en la provincia, agradeció el apoyo de la Legislatura y destacó la importancia del trabajo conjunto entre el Estado, las organizaciones sociales y la comunidad. “Me llevo una muy buena impresión porque tuve el gusto de estar con políticos de distintos partidos, pero todos convencidos de que CONIN es una buena cosa que hay que mantener y que juntos podemos hacerlo. La desnutrición genera debilidad mental, pero es la única que se puede prevenir y revertir. La principal riqueza de un país es su capital humano, y si está dañado, el país no tiene futuro”, expresó.

El médico insistió en que la desnutrición debe ser abordada como política de Estado y remarcó que “un gran país se hace con miles de niños leyendo. Pero para leer y escribir hay que tener cerebro primero, y eso se preserva con buena alimentación y buena estimulación: un trago de leche y un beso”.

Carolina Smith, directora de CONIN Tucumán, celebró el acompañamiento institucional y el compromiso del vicegobernador: “Hace dieciséis años que trabajamos para quebrar la desnutrición infantil. Desde el año pasado que Miguel Acevedo nos visitó, vio cómo trabajamos y nos abrió puertas. Ahora se comprometió aún más, cuando estamos por abrir un centro de recuperación para internar a las mamás y a los chicos. Para nosotros es un hecho histórico este apoyo, porque somos ese brazo largo donde el Estado no llega a cada familia”.

En el mismo sentido, agregó: “Nunca nos pasó algo así. Siempre pedimos por todos lados, pero esta vez el Estado a través del vicegobernador se acercó a nosotros, y eso nos permite trabajar de manera articulada. Abel Albino nos transmite esa urgencia de preservar los cerebros ya, porque si se pasa el tiempo se genera discapacidad mental. Este encuentro con Miguel Acevedo nos llena de esperanza”.

El legislador Alberto Olea también destacó la presencia del médico: “Para nosotros como legisladores de la provincia es un honor recibir a una persona de estas características, que se formó en Tucumán. Nuestro vicegobernador viene colaborando de manera permanente con esta fundación y lo seguirá haciendo. Estamos orgullosos de que Albino nos visite y de que pueda compartir su experiencia en una conferencia magistral”.

En tanto, Beatriz Nieva, en representación de la Comisión por la Vida de la Diócesis de Concepción, informó que el Dr. Albino brindará mañana una disertación abierta al público en el marco del Jubileo convocado por el Papa Francisco. El encuentro será el 27 de septiembre a las 17 horas en el Círculo Médico del Sur, en Concepción, y estará dirigido a profesionales, agentes de salud y comunidad en general. La jornada culminará con una peregrinación y la celebración de la Santa Misa en la Catedral. /Legislatura