En el marco de las próximas elecciones, el Registro Civil y de la Capacidad de las Personas de la provincia implementó un operativo especial para la entrega de Documentos Nacionales de Identidad (DNI), que incluye jornadas de atención durante fines de semana con la finalidad de facilitar el retiro a quienes no pueden concurrir en días hábiles por motivos laborales o familiares.

La titular del organismo, Carolina Bidegorry, explicó que se dispusieron horarios especiales de atención: el sábado 18 de octubre la atención será de 9 a 12 horas; y el sábado 25 y el domingo 26 se extenderá de 8 a 17 horas. Los operativos se desarrollarán tanto en el Registro Civil central como en todos los Centros de Documentación Rápida de la provincia.

Bidegorry puntualizó que la atención durante estas jornadas estará destinada exclusivamente a la entrega de DNI y se efectuará por orden de llegada. Según la funcionaria, al concentrarse únicamente en la entrega de los documentos se prevé que el trámite sea ágil y sin demoras.

Asimismo, recordó que la recepción del documento es un trámite estrictamente personal y no admite excepciones, dado que está regulado por normativa vigente. Recomendó a quienes tramitaron su DNI y, transcurridos 30 días, no lo recibieron por correo, que se acerquen a la delegación donde efectuaron el trámite para gestionar su retiro.