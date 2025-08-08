Docentes universitarios realizarán una semana completa de paro en Tucumán

Desde ADIUNT (Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán) convocan a toda la docencia universitaria y preuniversitaria, a estudiantes y a la comunidad en general a participar activamente de la Semana de Paro y Acciones de Lucha, que se desarrollará del lunes 11 al sábado 16 de agosto, en el marco del paro nacional universitario impulsado por CONADU Histórica.

Durante toda la semana, llevaremos adelante una agenda de actividades públicas, abiertas y participativas para visibilizar esta lucha:

Lunes 11 a las 10 hs: Ruidazo en defensa de la universidad pública en la Escuela de Bellas Artes (Av. Sarmiento 1100).

Martes 12: Volanteada en la Quinta Agronómica y Clases públicas con ronda de lecturas en la Facultad de Filosofía y Letras.

Miércoles 13 en Plaza Independencia: desde las 10 hs, clases públicas, a las 17 hs merienda popular, y a las 18 hs antorchas en defensa de la educación con radio abierta de sectores en lucha.

Jueves 14 a las 9:30 hs: Asamblea General en el Instituto Superior de Música de la UNT (Chacabuco 242).