Este domingo 31 de agosto se presenta con cielo mayormente nublado en toda la provincia y un leve descenso de temperatura respecto a los días anteriores. Según el pronóstico, no se esperan lluvias, ya que la probabilidad de precipitaciones se mantiene entre el 0% y el 10% durante toda la jornada.

Las temperaturas oscilarán entre los 12°C de mínima y los 16°C de máxima, con una sensación térmica algo más baja por efecto del viento. Durante la mañana y la tarde, el viento soplará del sur, con velocidades que van de 23 a 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. Hacia la noche, el viento rotará hacia el sudeste, disminuyendo su intensidad.

Domingo con alerta amarilla por fuertes vientos en la provincia

Nuestro meteorólogo Jorge Noriega informa: “En el área cordillerana se esperan vientos del noroeste con velocidades entre 50 y 75 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos. En las zonas de Humahuaca, Iruya y cumbres calchaquíes las velocidades serán inferiores”.

“El resto del área será afectado por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h”.

