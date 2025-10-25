Domingo de elecciones con cielo nublado y sin lluvias en Tucumán

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un domingo de elecciones con tiempo mayormente nublado en San Miguel de Tucumán, pero sin lluvias a la vista.

Durante la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 14 °C de mínima y 27 °C de máxima, mientras que el viento se mantendrá leve, entre 7 y 12 km/h, con dirección predominante del este y norte.

Las condiciones serán estables a lo largo del día, con momentos de parcial despeje por la mañana y cielo cubierto hacia la tarde y noche. En síntesis, un clima templado y sin sobresaltos, ideal para que los tucumanos concurran a las urnas con total normalidad.

