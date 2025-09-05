Dónde estarán las ferias municipales el fin de semana

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán invita a los vecinos a disfrutar de las diferentes ferias gastronómicas, de artesanos y emprendedores que se llevarán a cabo este fin de semana en distintos parques y espacios públicos de la ciudad.

En esta edición, la Feria Gourmet acompañará el Festival del Asado, que se realizará en el Parque Guillermina, donde el público podrá disfrutar de propuestas gastronómicas variadas mientras 15 equipos de asadores compiten en el arte de cocinar carne a la parrilla.

La programación se detalla a continuación:

Parque Avellaneda

Paseo Gastronómico: el sábado 6 y domingo 7, de 17 a 00, sobre calle Asunción, se podrá disfrutar de comidas regionales, postres, bebidas y platos para todos los gustos.

Feria de Emprendedores: el sábado 6 y domingo 7, de 16 a 23 h, sobre avenida Mate de Luna y caminerías internas, habrá productos de diseño, indumentaria, juguetería, decoración y cosmética, entre otros.

Parque El Provincial

Feria Gourmet: sábado y domingo, de 17 a 00 h, en avenida Roca y 9 de Julio, se ofrecerán platos elaborados por chefs y cocineros locales.

Feria de Artesanos: sábado y domingo, de 16 a 22 h, en avenida Roca y Chacabuco, se podrán adquirir piezas en madera, cerámica y tejidos, entre otros materiales.

Parque Guillermina

Feria Gourmet: el sábado 6 y domingo 7, de 12 a 00 h, en el Parque Guillermina, en los puestos habrá sabores originales y preparaciones creadas por chefs y cocineros de la ciudad, que estarán acompañando al Festival del Asado.

Parque Quinto Centenario

Feria Parque Quinto Centenario: sábado y domingo, de 16 a 22 h, en avenida Belgrano 4200, habrá puestos de emprendedores, artesanos y propuestas gastronómicas.

Barrio Manantial Sur

Feria Manantial Sur: el sábado y domingo, de 16 a 21 h, la avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón, será el punto de encuentro barrial emprendimientos familiares.

Las ferias se suspenden en caso de lluvia. /SMT