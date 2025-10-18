Un vecino le hizo maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a un perro que había quedado colgado de un ascensor y le salvó la vida. Ocurrió en un edificio de Villa Crespo y toda la secuencia quedó registrada en un dramático video.

Cuando el animal se desvanece tras sufrir un estrangulamiento, llega Leo y le salva la vida: primero lo desata, luego lo coloca en el suelo y comienza a realizarle maniobras de RCP. Segundos después, el perro reacciona y la historia tiene un desenlace feliz.

“Tengo un estudio de grabación que está ahí, en el primer piso del edificio, y escuché la alarma del ascensor. Por suerte, no estábamos con la música fuerte”, contó Leo, el vecino héroe, al medio TN.

Y continuó: “Ahí veo que la señora grita ‘¡Mi perro, mi perro!’. No entendí bien lo que pasaba hasta que bajé a la planta baja y ahí vi al perro colgado”.