La distribuidora eléctrica EDET anunció la puesta en marcha de un nuevo plan de facilidades de pago para facturas, que entra en vigencia el 8 de septiembre. La iniciativa está dirigida principalmente a los usuarios residenciales de menores ingresos (N2) e ingresos medios (N3), aunque puede ser solicitada por cualquier cliente que cumpla las condiciones. La empresa apunta con esta medida a ofrecer mayor previsibilidad financiera en un contexto de elevada inflación.

El esquema permite abonar el 30% del total de la factura y financiar el saldo. Para los segmentos N2 y N3 el saldo podrá pagarse en cuatro cuotas cuando la facturación sea mensual, o en dos cuotas si es bimestral. Los clientes del segmento N1 y del resto de las tarifas podrán diferir el saldo para la factura siguiente; en estos casos se aplicará una tasa de 2,5% mensual sobre el monto financiado, mientras que para N2 y N3 no se aplicarán intereses adicionales. No se cobrarán penalidades ni recargos a quienes adhieran antes del vencimiento.

EDET impulsó nuevas facilidades de pago de facturas
Para acceder al beneficio se debe solicitar la modalidad de pago hasta un día antes de la fecha de vencimiento, pagar el 30% del monto dentro de las 72 horas hábiles posteriores a la confirmación y no registrar deudas anteriores. La gestión puede realizarse en las oficinas comerciales de EDET, de 7 a 13 horas; los usuarios de los segmentos N2 y N3 también pueden tramitarlo de forma digital por WhatsApp al 381-3304088 (opción “financiación”) o mediante Lucy, la asistente virtual en www.edetsa.com. También está disponible el call center 0810 777 1234 y las redes sociales oficiales (@edetoficial).

Tras la solicitud, EDET enviará confirmación en hasta 24 horas hábiles por WhatsApp o SMS, según el canal elegido; luego el cliente tendrá 72 horas hábiles para abonar el 30% inicial a través del sitio web, Pago Fácil, Rapipago, Mercado Pago o en sucursales y centros de cobro. No es necesario presentar la factura impresa: basta con indicar el número de servicio. El plan contempla además situaciones especiales, ya que la financiación podrá solicitarse incluso después del vencimiento o con deuda previa, sujetas a condiciones específicas que la distribuidora detalla en sus canales de atención.

