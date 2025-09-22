La Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) ha comunicado que este martes 23 de septiembre se procederá a la suspensión temporal del servicio en el Acueducto Vipos con el fin de efectuar la reparación de una fuga de agua potable.

Como consecuencia, se prevé una disminución de la presión en el suministro durante la mañana en la zona centro de San Miguel de Tucumán, por lo que se recomienda a los vecinos tomar las precauciones pertinentes hasta la normalización del servicio.