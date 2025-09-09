El Bibliomóvil del Congreso de la Nación recorre distintas ciudades de Tucumán

Comienza la recorrida de la biblioteca móvil del Congreso de la Nación por el interior de Tucumán. Desde ayer es el turno de Juan Bautista Alberdi, donde la exposición estará disponible hasta este martes. El espacio cuenta con 5 mil libros que son de libre acceso para los interesados y están previstos talleres y juegos didácticos para todo público.

La visita del bibliomóvil a Tucumán es impulsada por la senadora Beatriz Avila (PJS), quien preside la comisión a cargo de la administrar la Biblioteca del Congreso de la Nación. “Lo que promovemos es garantizar el acceso a un patrimonio muy valioso y lo hacemos con una mirada federal”, explicó la parlamentaria.

La bilblioteca móvil es un vehículo de doble altura equipado con diez computadoras provistas de juegos pedagógicos y un espacio de lectura. Está acondicionado como biblioteca. Además del acceso al material disponible, se han programado talleres y espacios culturales en cada uno de los puntos del recorrido.

El vehículo iniciará su visita a la provincia por Juan Bautista Alberdi, donde permanecerá el lunes 8 y el martes 9. Luego irá a Tafí Viejo para visitar el barrio Lomas del Tafí y la plaza Bartolomé Mitre. El viernes 10 llegará a la plaza Nougués de Yerba Buena y el lunes 15 se instalará en el campus de la UNSTA. El 11 y 12 de septiembre, se mudará Las Talitas para cerrar su recorrida, dos días después, en la plaza principal de San Isidro de Lules.