Comenzó la recorrida de la biblioteca móvil del Congreso de la Nación por el interior de Tucumán, una iniciativa que propone acercar libros y actividades culturales a distintos barrios y localidades de la provincia. El bibliomóvil, equipado con 5.000 ejemplares de libre acceso, además cuenta con espacios para lectura, diez computadoras con juegos pedagógicos y propuestas didácticas pensadas para todo público.

La visita a Tucumán fue impulsada por la senadora Beatriz Ávila (PJS), quien preside la comisión encargada de la administración de la Biblioteca del Congreso. “Lo que promovemos es garantizar el acceso a un patrimonio muy valioso y lo hacemos con una mirada federal”, explicó la parlamentaria, en consonancia con el objetivo de llevar recursos culturales más allá de la Capital Federal.

El bibliomóvil, un vehículo de doble altura acondicionado como biblioteca, no solo permite la consulta y el préstamo del material disponible, sino que también ofrece talleres, juegos didácticos y espacios culturales en cada punto del recorrido. La idea es combinar la lectura con actividades participativas para acercar la experiencia bibliotecaria a vecinas y vecinos de distintas edades.

El itinerario por la provincia comenzó en Juan Bautista Alberdi y luego continuó en Tafí Viejo, donde la presencia del bibliomóvil alcanzó el barrio Lomas del Tafí y la plaza Bartolomé Mitre. Según lo anunciado, el viernes 10 la unidad estará en la plaza Nougués de Yerba Buena y el lunes 15 se instalará en el campus de la UNSTA. Además, el 11 y 12 de septiembre hará escala en Las Talitas y, para cerrar la recorrida, se ubicará dos días después en la plaza principal de San Isidro de Lules.

La propuesta busca, en clave federal y comunitaria, fomentar el acceso a la lectura y generar espacios de encuentro cultural en distintas localidades tucumanas, con actividades pensadas tanto para chicos como para adultos. Quienes quieran acercarse podrán disfrutar de libros y participar de los talleres programados durante cada jornada.